معامل تتيح إجراء تحاليل قبل أو بعد تلقي لقاح كورونا: تبدأ من 450 جنيها

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لا توجد أية تحاليل مطلوبة قبل أو بعد تلقي لقاح كورونا، إلا أن يخضع المواطن لفحص مع طبيب داخل مركز اللقاحات، ويجيب على أسئلة الاستمارة، مضيفة أن المانع الوحيد للحصول على اللقاح هو وجود أعراض مشابهة لأعراض كورونا، وذلك خلال لقائها في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية DMC.

وهناك بعض المعامل الخاصة، تتيح إجراء بعض التحاليل والفحوصات للتأكد من فاعلية الجهاز المناعي خاصة قبل أو بعد تلقي اللقاح، وذلك بخلاف المسحة التي تؤخذ من الأنف المتعارف عليها، وتستعرض «الوطن» تفاصيلها وأسعارها على النحو التالي:

معامل ألفا

يتيح المعمل مجموعة تحاليل خاصة بالجهاز التنفسي مرشحة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على الجهاز التنفسي والأعضاء الحيوية بجسم الإنسان يشتمل على: CBC -ALT-CRP titre -LDH-Ferritin - ESR - D-dimer، وتكلفتها 1000 جنيه أما المجموعة الثانية تشتمل على: CBC -ALT-CRP titre -LDH-Ferritin - ESR - D-dimer- Interleukin 6، وتكلفتها 1500 جنيه، وهي عبارة عن عينات دم فقط وليست مسحة بالأنف، وتظهر النتائج في مدة من يوم إلى يومين، وليس لها أي شروط أو صيام.

معامل المختبر

وتتيح معامل المختبر إمكانية إجراء تحليل الأجسام المضادة، الذي يكشف مدى تواجد الأجسام المضادة للفيروس في جسم الإنسان أم لا، ويمكن إجرائه بعد تلقي لقاح كورونا، ويكون سعره 935 جنيهًا.

معامل كايرو لاب

أما معامل كايرو لاب، فتتيح للمواطنين قبل اللقاح إمكانية إجراء مسحة الـPCR للتأكد من خلو الجسم من الفيروس لضمان أخذ اللقاح بفاعلية وذلك بسعر 1050 جنيهًا، فيما تتيح تحليل الأجسام IgM, IgG بسعر 400 جنيه لكل منهم.

وتحليل الأجسام المضادة هو تحليل يتم إجراؤه عن طريق قياس مستويات الإميونوجلوبيولينات في الدم، إذ يحتوي الجسم على 5 أنواع مختلفة من الأجسام المضادة، والمعروفة أيضًا باسم الجلوبولين المناعي، وهي: IgA, IgM, IgG, IgE & IgD، ويشير اختصار Ig إلى الجلوبولين المناعي أو الجسم المضاد، ويكون لكل جسم مضاد وظيفة مختلفة، من خلال إجراء هذه التحاليل يمكن تشخيص المريض من العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الاضطرابات الالتهابية أو أمراض المناعة الذاتية.

معامل رويال لاب

وتتيح معامل رويال لاب تحليل قياس الاستجابة المناعية Spike IgG, IgM Antibodies test quantitative لحالات ما بعد الإصابة السابقة بفيروس كورونا وما بعد أخذ اللقاح بتكلفة 450 جنيهًا.