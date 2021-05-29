متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الحكومة ونسبة تنفيذ الإنشاءات

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن موعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للبدء التجريبي سيكون في شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن المدينة التي كانت حلما للمصريين منذ 4 أو 5 سنوات اليوم أصبحت واقعا متكامل الأركان.

وأضاف «الحسيني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع علي قناة «الحدث اليوم»، أنهم يعملون الآن في البنية التحتية الذكية الخاصة بمركز البيانات، مؤكدا أن معظم مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة في طريقها للانتهاء.

وتابع العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية: «نعمل الآن للانتهاء من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية»، لافتا إلى أن نسب تنفيذ المشروعات تجاوزت 95% في 34 مبني وهذا بالإضافة إلي مبني رئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن مدينة الإدارية الجديدة، تضم عددا كبيرا من المشروعات، التي ستتنافس عالميا في المستقبل، منها البرج الأيقوني «أعلى برج في أفريقيا»، والحديقة المركزية «أكبر الحدائق على مستوى العالم».

كما تضم العاصمة مشروعا سكنيا ضخم، يمزج بين الطراز المعماري والكلاسيكي داخل المدينة، وهو الحي السكني الخامس، أو ما يطلق عليه «حي جاردن سيتي الجديدة».

وتشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات تطويرية عدة، تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالا عالميا يحتذى به.

وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددا من الأبراج يصل إلى 20 برجا، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة.

ويعد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة من أشهر الأبراج التي بدأ بنائها خلال الفترة الماضية، وجارِ العمل على تنفيذه داخل المدينة، وهو يعد أعلى وأطول برج في القارة الأفريقية، ويقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.