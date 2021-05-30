مدير «الصيادين بدمياط»: نعمل للقضاء على آخر بقعة عشوائية بالمحافظة

قال المهندس إبراهيم الصوفي، مدير مشروع منطقة شمال وجنوب الصيادين في دمياط، إن المشروع يتكون من 12 عمارة سكنية بإجمالي 250 وحدة سكنية تصل مساحة الواحدة إلى 75 متر مربع، موضحا: «الوحدة فيها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وتشطيبهم سوبر لوكس».

وأضاف «الصوفي»، خلال تقرير خارجي لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وضع المنطقة في البداية كان عبارة عن عشش مبنيه من الخوص والخشب، ويتم إلقاء الصرف الصحي بنهر النيل ما يمثل تعدي عليه، كما وقعت عدة حرائق في المنطقة بسبب الخشب والبوص والحشرات الموجودة، قائلا: «كانت تعليمات الوزيرة وبتمويل ممن صندوق تطوير المناطق العشوائية القضاء على أخر بقعة عشوائية في المحافظة».

وأوضح أنه تم إنشاء ممشي بجوار العقارات ببرجولات على النيل بطول 300 متر طولي ومقاعد للمواطنين بطريق كورنيش النيل.

من جهتها قالت السيدة مني محمد، من سكان منطقة روضة السيدة تل العقارب سابقا، إنها تعيش في المنطقة منذ عقود، وكانت المنطقة تحتوى على منازل قديمة وحديثة مع وجود ثعابين وصراصير والعديد من الحشرات، مضيفة: «دلوقتي المكان بقي حلو وجميل ومكان سياحي وربنا يخليلنا الريس ويخلي حسه في الدنيا».

وتابعت: «بقي لينا شقق مجهزة وحلوة وشبابيك حلوة وخدمات وبتوع الأمن واقفين على البيبان وبيطلعولنا لحد بيوتنا فوق وبيخافوا على عيالنا، وكلهم ناس كويسه ومحترمه».