«الداخلية» توجه قافلة طبية لـ«روضة السيدة زينب» ضمن «حياة كريمة»

نظمت وزارة الداخلية، قافلة طبية لمنطقة روضة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، استمرارا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره من خلال المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية والطبية للمواطنين.

وتعظيما لمبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت منطقة روضة السيدة زينب، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من أهالي المنطقة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما اضطلع الوفد المرافق من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال تنفيذ المبادرة، بتلقى الالتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالي المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة، وهو ما لاقى قبولا واستحسانا من الأهالي، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وتوالي الوزارة جهودها في استمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيمانا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.