مقتل 20 عنصرا بـ «طالبان» إثر هجمات للجيش الأفغاني بينهم عضو بارز

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل 20 عنصرا من حركة «طالبان»، إثر هجمات شنتها القوات الأمنية على معاقل للحركة في ولايات مختلفة، أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الأفغانية، في بيان، أمس السبت، إن القوات الجوية، استهدفت أمس الأول الجمعة، أحد مقاتلي «طالبان» في منطقة «خواجا سابز بوش» بولاية «فارياب» شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل العضو البارز في الحركة، إحسان الله، وشخصين آخرين فضلا عن إصابة 2 آخرين​​​.

وأضافت الدفاع الأفغانية، أن قوات الأمن والدفاع، نفذت أمس الأول الجمعة، عمليات ضد عناصر الحركة في قريتي جهار تشيشما وروي بمقاطعة دواب بولاية سامانجان، أسفرت عن مقتل عنصرين من مقاتلي طالبان، واعتقال 3 آخرين، ومصادرة 4 دراجات نارية.

القوات الجوية شنت غارات على مخبأين لمسلحي الحركة في منطقتي سوزما قلعة وصياد

وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات الجوية، شنت أمس الأول الجمعة، غارات على مخبأين لمسلحي «طالبان» في منطقتي سوزما قلعة وصياد بولاية سار إي بول، ما أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي الحركة وإصابة 4 آخرين وتدمير مركبتين.

وأشارت الوزارة الأفغانية، إلى مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين وأصيب 3 آخرون، أمس الأول الجمعة، في عملية أمنية في منطقة إبراهيم خيل بمديرية القرابغة جنوب ولاية جزنة.

وكانت الوزارة الأفغانية، قالت في وقت سابق، إن 210 عناصر من «طالبان»، قتلوا خلال الـ24 الساعة الماضية في عمليات أمنية استهدفت أماكن تواجد الحركة في عدة ولايات.

وقالت الوزارة الأفغانية، في بيان، أمس السبت، إنه خلال الـ24 الساعة الماضية، قُتل 210 من «طالبان» وأصيب 95 واعتقل 3 آخرون في عمليات أمنية واشتباكات مع قوات الدفاع والأمن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت الدفاع الافغانية، أن العمليات جرت في ولايات ننجرهار ولجمان وخوست وجزني ولوجار وباكتيكا وزابل وبادجيس وسار إي بول وجور وفارياب وبلخ وجوزجان وهلمند وبجلان وبدخشان وقندوز.