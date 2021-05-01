عاجل.. هجوم صاروخي لحركة طالبان على قاعدة أمريكية في قندهار

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأن حركة طالبان شنت هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في ولاية قندهار بأفغانستان، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت لجنة القوات المسلحة في الكونجرس الأمريكي، حذرت من سيطرة طالبان على كابل بعد خروج القوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن القوات الأمريكية ستبدأ الخروج من أفغانستان مطلع الشهر الجاري، على أن تكون قد خرجت بالكامل بحلول 11 سبتمبر المقبل.