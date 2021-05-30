العناني يستعرض أهم الاكتشافات الأثرية في اجتماع التجارة الأمريكية

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء أمس السبت، كمتحدث رئيسي في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة الأمريكية، والذي عُقد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت عنوان: «ليلة في المتحف.. إحياء حضارة قديمة».

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما حضر الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الذي انتهت فترة رئاسته، والأستاذ طارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة.

وتم بث الاجتماع مباشرة عن طريقة تقنية الفيديو كونفرانس مع الغرفة التجارية بواشنطن والغرف التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستعرض الدكتور العناني خلال كلمته، أهم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية والتي من بينها كشف سقارة الأثري والذي تم من خلاله الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام.

وأشار وزير السياحة، إلى اختيار مجلة الآثار الأمريكية «Archaeology Magasine» لهذا الكشف كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام.

وأشار العناني، إلى أن هناك اكتشافات أثرية أخرى سيتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل، كما أشار إلى أهم الافتتاحات والمتاحف التي تمت خلال الفترة الماضية ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم واحد لـ3 متاحف جديدة في 3 محافظات مختلفة هم متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وكذلك افتتاحه لقصر البارون امبان بمصر الجديدة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما تحدث وزير السياحة، عن افتتاح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لأول متحف أثري بمدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص مما يعمل أيضا على تطبيق نهج جديد لدمج السياحة الثقافية مع الشاطئية.

وأشار «العناني»، إلى افتتاح «مدبولي»، لهرم زوسر المدرج بسقارة أول بناء حجري في العالم بعد 14 عاماً من الترميم، متحدثا عن افتتاح جامع الفتح الملكي بحي عابدين بالقاهرة، وافتتاح المعبد اليهودي إلياهو هانبي بالإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

«العناني»: وزارة السياحة حريصة على رفع كفاءة الخدمات السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية

وأكد وزير السياحة، على حرص الوزارة المستمر على رفع كفاءة الخدمات السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية، مشيراً إلى افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة أهرامات الجيزة، وأنه سيتم افتتاح مطعم آخر بقصر البارون خلال الفترة المقبلة.

وتحدث «العناني» عن حدث موكب المومياوات الملكية الذي شهده العالم في 3 أبريل الماضي، وأوجه التطوير التي تمت في ميدان التحرير، مشيراً إلى أن الحدث لم يُستهدف من تنظيمه المصريين والسائحين فقط، بل قدمته مصر للأجيال الجديدة ليشعروا ببالغ الفخر لانتمائهم لمصر ولهذه الحضارة العظيمة.

وأشار إلى افتتاح متحفي الآثار المصرية الذين تم تجهيزهما بمبنى الركاب رقم 2 ومبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي لخدمة مسافري الترانزيت وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة، كما أشار وزير السياحة، إلى المشروعات الجارية التي يتم العمل على الانتهاء منها، مثل مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وقصر محمد علي بشبرا، والمتحف المصري الكبير ومستجدات الأعمال به.

واستعرض الدكتور العناني ما قامت به مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود الدولة لدعم قطاع السياحة والعاملين فيه خلال الجائحة من خلال مبادرة البنك المركزي وتأجيل سداد المديونيات والضرائب، بالإضافة الى جهود استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، حيث قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتي تقوم بتطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

وأوضح «العناني»، أن المجلس الدولي للسياحة والسفر قام باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن، متحدثا عن علامة السلامة الصحية التي تتوافر بجميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وزير السياحة: هناك ما يقرب من 800 فندق سياحي في مصر حصلوا على شهادة السلامة الصحية للتشغيل

وأشار وزير السياحة، إلى أن هناك ما يقرب من 800 فندق سياحي في مصر حصلوا على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، موضحا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لـ«كورونا».

وتحدث العناني، عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها مصر بهدف دفع حركة السياحة الوافدة للبلاد وتحفيز السائحين على زيارة مصر لقضاء إجازتهم المقبلة.

وعرض وزير السياحة، مجموعة من الأفلام الدعائية والتي من بينها فيلم عما وراء الكواليس الخاصة بحدث موكب المومياوات الملكية، وفيلم عن مصنع المستنسخات الأثرية، وآخر عن متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، وآخر عن المتحف المصري الكبير.

وقام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بجولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.