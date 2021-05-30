عاجل.. زلزال يضرب ساحل «دبا الفجيرة» في الإمارات

سجلت السلطات الإماراتية، هزة بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر في ساحل «دبا الفجيرة» الواقعة على «بحر العرب» شمالي إمارة الفجيرة.

ودبا الفجيرة تقع في أقصى شمال إمارة الفجيرة وتتميز بشواطئ رملية وسلاسل جبلية ومياهها النقية، وتشتهر بالعديد من القلاع والآثار.

وقال «المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي»، اليوم، إن الهزة وقعت مساء أمس السبت في «الساعة11 مساءا بتوقيت الإمارات-9 مساءا بتوقيت القاهرة».

ولم يعلن المركز الإماراتي، عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 4 سبتمبر الماضي، أعلن «المركز الوطني للأرصاد»، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، بلغت قوته 3.4 على مقياس ريختر.

وأشار المركز الإماراتي، في ذلك الوقت، إن الزلزال،وقع على عمق 10 كيلومتر، موضحا أنه شعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، فيما لم تقع أي أضرار، وفقا لما ذكره موقع «الإمارات اليوم».

والفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تقع بالكامل على الساحل الشرقي للإمارات، فيما تبلغ مساحتها حوالي 1450 كيلو متر مربع، أي حوالي 9 .1% من المساحة الكلية للدولة، وتعتبر خامس إمارة من حيث المساحة.

وتنقسم الفجيرة إلى جزأين منفصلين بشريط ساحلي طوله 70 كيلومتر من الجنوب، وحتى مدينة دبا في أقصى شمال الإمارة، ويفصلهما مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة.

وإمارة الفجيرة عُرفت قديماً باسم أرض «عمالقة البحار»، وكانت الموطن الأول لقبائل الشرقيين الذين اشتهروا بالشجاعة، وفقا لما ذكرته البوابة الرسمية للحكومة الإماراتية.

والفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي لا تطل على الخليج العربي، وتمتد على بحر عُمان مسافة 70 كيلومتر تقريباً، وتتكون من السلاسل الجبلية والهضاب والسهول وبعض المناطق الصحراوية.

وتعتبر دبا، ومربح، وقدفع، والبدية، ومسافي، والسيجي من أهم مدن إمارة الفجيرة.