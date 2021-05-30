روبي تعلن موعد طرح ثالث أغانيها «قلبي بلاستيك».. وتنشر مقطعا منها

كشفت الفنانة روبي، عن أغنيتها القادمة والتي حملت عنوان «قلبي بلاستيك»، من خلال فيديو جديد على حسابها الرسمى على «انستجرام».

وشوقت روبي متابعيها للأغنية بطرح مقطع فيديو منها، كما كشفت عن موعد طرحها وكتبت: «استنوا بكرة أغنيتي الجديدة قلبى بلاستيك على قناتى على اليوتيوب واللينك فى البايو».

وانتهت روبي من تسجيل أغاني ألبومها الجديد بشكل كامل، ومن المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي «أنا لو زعلانة» و«حتة تانية» على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفى عامر.

وتعاونت روبي في الألبوم مع الموزع أحمد إبراهيم، وعزيز الشافعي، ومصطفي حسن، وتوما، وأمين، ومحمد يحيي، وبلال سرور، وهاني يعقوب، وحمزة، وخالد حلمي، وأحمد عادل، ونادر نور، وصابر كمال، وجيزو، وأحمد مرزوق.

وتقول كلمات أغنية «حتة تانية»:

جالي بهداوة

داوي جرح

قديم وجدد روحي

راحت مني

نن عينه خدني

غصب عني

هوبا علم علامة جوة قلبي

سابلي بصمة بسمة العيون ورسمة الشفايف

شايف الحلاوة جالي بهداوة

داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه

خدني غصب عني هوبا

علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون

ورسمة الشفايف شايف الحلاوة

أصل الأفندي ده في حته تانية عندي

كلمات أغنية روبي الجديدة أنا لو زعلانة

لا عادي براحتك.. مين قالك إني أنا مضايقة

من الأول عارفة إنك ماشي ومش هبقى أنا ليك

لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة

طول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيك

أنا لو زعلانة.. زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته

على قلبي اللي بإيده وجعته

على ثقتي في نفسي اللي اتهزت 100 مرة معاك

أيوة أنا غلطانة بأمانة

كان لازم تيجي مني من الأول

أنا ليه سيبت الوقت يطول

مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك

وياعم بسيطة بالتوفيق ألف سلامة

الروح في إيدين اللي خالقها وأنا لسه بعيش

وياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما

أنا بس اللي مكنتش شايفة وكان في تشويش

أنا لو زعلانة.. زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته

على قلبي اللي بإيده وجعته

على ثقتي في نفسي اللي اتهزت 100 مرة معاك

أيوة أنا غلطانة بأمانة كان لازم تيجي مني من الأول

أنا ليه سيبت الوقت يطول مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك