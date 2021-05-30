دولة الاحتلال تختار رئيسا جديدا الأربعاء المقبل

ينتخب «الكنيست الإسرائيلي»، البرلمان، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلفا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد 7 سنوات متواصلة.

انتخاب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتم كل 7 سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر

ويتم انتخاب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، كل 7 سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر من بين 120 عضوا في «الكنيست».

وتحسب مدة الرئاسة حسب التقويم العبري، ويخدم رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، فترة انتخاب واحدة فقط.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب «العمل»، رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوج، ومريام بيرتس الحائزة على جائزة إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي، وتتمثل سلطته في توجيه المرشحين لتشكيل الحكومة ومنح العفو.

ويتم انتخاب رئيس دولة الاحتلال الجديد قبل انتهاء مدة الرئيس السابق بـ 30-90 يوماً؛ لكي لا يحدث فراغ بين رئيس وآخر، أما في حالة استقالة، أو إقالته، أو وفاته، فيتم انتخاب رئيس للدولة خلال 45 يوماً من يوم انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق.

ويحق لرئيس دولة الاحتلال الاستقالة من منصبه بعد تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس «الكنيست»، ولا يشترط كتاب الاستقالة توقيع الحكومة، تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تسلم رئيس الكنيست كتاب استقالة رئيس الدولة.

وكان رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت، أبلغ رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد في اجتماعهم أنه قبل اقتراحه بتشكيل حكومة تغيير، وإذا تم التوصل إلى اتفاقات، ستؤدي اليمين الدستورية بعد 10 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.