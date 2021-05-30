الكونجو تسجل 61 زلزالا على خلفية نشاط بركان «نيراجونجو»

سجلت في الكونجو الديمقراطية ما لا يقل عن 61 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية على خلفية النشاط البركاني في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مساء أمس السبت.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن خبراء زلازل محليين، أن الهزات سببها استمرار تدفق سيول الحمم البركانية في منطقة ثوران بركان «نيراجونجو» شرقي البلاد.

وقالت السلطات المحلية، إن أكثر من 10 هزات أرضية تم تسجيلها فور ثوران البركان الواقع بالقرب من مدينة «جوما» في ولاية كيفو الشمالية، فيما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى مصرع 30 شخصا وفقدان 40 آخرين.

رئيس الكونجو الديمقراطية: سيول الحمم البركانية من جبل نيراجونجو أسفرت عن تدمير نحو 5 آلاف منزل

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «أكتواليتي» المحلية عن رئيس الدولة فيليكس تشيسيكيدي قوله إن سيول الحمم البركانية من جبل نيراجونجو أسفرت عن تدمير نحو 5 آلاف منزل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشار تشيسكيدي، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إلى أن الوضع في البلاد خطير لكنه تحت السيطرة في أعقاب ثوران البركان وفقا لما ذكرته صحيفة «بارونز» الأمريكية.

وحذر رئيس الكونجو الديمقراطية، من أن هناك تدفق للحمم البركانية تحت الأرض يمكن أن تظهر في أي وقت وفي أي مكان في المدينة، ونصح تشيسكيدي، بشدة بعدم عودة الأشخاص إلى «جوما»، وفاق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وكانت وزارة الاتصالات ووسائل الإعلام في الكونجو الديمقراطية، قالت في وقت سابق، إن نشاطا بركانيا منخفضا تم رصده على السفح الشمالي من «جبل نياموراجيرا» الواقع بالقرب من مدينة «جوما» بجوار «جبل نيراجونجو»، فيما أكدت حكومة الكونجو الديمقراطية، في وقت لاحق، بعد إجراء تفقد جوي للمنطقة، عدم تسجيل أي ثوران جديد في الجزء الشرقي من البلاد.