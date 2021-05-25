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محمود مسلم

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا بركان جبل نيراجونجو

كتب:

الوطن
08:14 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 25 مايو 2021، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا بركان جبل «نيراجونجو» الذي ضرب مدينة «جوما» بشرق البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء كما خَلّفَ أضرارًا مادية جسيمة.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، وتُعرب عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.

 

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