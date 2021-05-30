«حكومة الظل» في ميانمار تتحالف مع «تشين» المتمردة لإزاحة المجلس العسكري

أعلنت حكومة الظل في ميانمار، التحالف مع جماعة متمردة من أجل إزاحة المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد، إثر انقلاب 1 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان: إنها وقعت اتفاقا مع «جبهة تشين الوطنية» المتمردة من أجل إزاحة الديكتاتورية وإقامة نظام ديموقراطي فدرالي في ميانمار، مضيفة: أنهما تعهدتا بالاعتراف المتبادل والشراكة على قدم المساواة من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتعيش البلاد حالة من الاضطراب منذ إطاحة الجيش بالزعيمة «أونج سان سو تشي»، وحكومتها المنبثقة من «الرابطة الوطنية للديموقراطية» وشن حملة قمع ضد المعارضة.

وشكلت مجموعة من النواب المعزولين بعد هذه التطورات «في الظل»، حكومة الوحدة الوطنية، التي سعت إلى جمع المناهضين للانقلاب مع عدد من المجموعات المسلحة المتمردة العرقية لتشكيل جيش فدرالي يتحدى المجلس العسكري.

«جبهة تشين الوطنية» تمثل أقلية مسيحية غربي ميانمار

وتمثل «جبهة تشين الوطنية» أقلية تشين المسيحية في غربي ميانمار وسبق أن وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الجيش المعروف أيضا باسم «تاتماداو» في العام 2015، وفي السنوات الأخيرة تضاءل عدد مقاتليها.

وقالت الحكومة: إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة وبثت مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش، وبُث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج، أمس الأول الجمعة باسم «يي مون» وزير دفاع حكومة الظل.

ومن جانبه، قال ضابط - لم يتم الكشف عن هويته - إن هذا الجيش أنشأته الحكومة المدنية الرسمية ويجب أن تكون قوة الدفاع الشعبي متحالفة مع الشعب وتحمي الناس، مضيفا: «سنقاتل لكسب هذه المعركة».