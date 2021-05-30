«شعراوي» يوضح خطة رفع كفاءة 600 مجزر حكومي.. 147 في المرحلة الأولى

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها بأحدث النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر حكومي خلال برنامج زمني متكامل، تشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، وتم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانة الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها في السلامة الغذائية.

فرص عمل للشباب

وقال وزير التنمية المحلية، إنه جاري الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع الشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط، فيما يخص الموقف التنفيذي للمجزر الآلي الجديد بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة حوالي 199 مليون جنيه.

رفع كفاءة المجازر

وأكد «شعراوي» أن الدولة تولي اهتماماً بهذا الملف، وتسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر، وتطوير ورفع كفاءة حوالي 600 مجزر بمختلف محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه المنظومة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

ووجه اللواء محمود شعراوي بتكثيف الأعمال الجارية، والإسراع في تنفيذ المجزر الآلي بدمياط، والانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة، خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية والأعمال الإنشائية والتشطيبات لخدمة مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

الاستفادة من المنتجات الحيوانية

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية، فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.