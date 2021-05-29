أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحلات

بنهاية الشهر الجاري ينتهي العمل بمواعيد غلق المحلات في التاسعة مساء وهناك أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، ومن المقرر إصدار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال الساعات المقبلة المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش، حتى يتم العمل بها أول يونيو المقبل إما يتم استمرار مواعيد الغلق في التاسعة مساء، أو إعادة العمل بمواعيد الصيف في فتح وغلق المنشآت.

البقالة والصيدليات مستثناة من الغلق

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في حالة وجود مواعيد جديدة لغلق المحلات والمقاهي والمطاعم توجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، وهي محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومراعاة الأنشطة الليلية لمحلات الخضار والفاكهة مع استمرار خدمة الدليفري للمطاعم على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

استمرار مواعيد الغلق

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن وزارة التنمية المحلية في انتظار أي قرار يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن مواعيد غلق المحلات حتى يتم التنفيذ على الفور، مؤكدا أن مواعيد الغلق في التاسعة مساء مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري وفق تعليمات اللجنة العليا.

تشمل المواعيد الصيفية لفتح وغلق المنشات، غلق المحلات في الحادية عشر مساء، وغلق المطاعم والكافيهات في الثانية عشر منتصف الليل، والورش تغلق فى الثامنة مساء ما عدا الورش المرتبطة بخدمات عاجلة على الطرق والمناطق الحيوية، مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حظر إقامة احتفالات أو تجمعات أو إقامة سرادقات أفراح وعزاء وفتح الشواطئ بضوابط أبرزها التباعد الاجتماعي ومنع الزحام واستمرار أعمال التعقيم الممرات والطرق والتأكيد على ارتداء الكمامة.