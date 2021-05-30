واتساب تتراجع عن وقف الحسابات الرافضة للتحديث

تراجع تطبيق واتساب WhatsApp، عن سياسته المعلنة بشأن عدم السماح لمستخدميه ممن يمتنعون عن التحديث والقبول بسياسة الخصوصية الجديدة، من الاستفادة بالخدمات التي يوفرها تطبيق الدردشة الأكثر شهرة.

تغير مفاجيء في الموقف

وقال متحدث باسم تطبيق واتساب WhatsApp لموقع The Verge، إنّ «هذا التغيير في الموقف يرجع إلى المناقشات الأخيرة مع العديد من السلطات وخبراء الخصوصية، متابعا: «نريد أن نوضح أننا لن نحد وظائف WhatsApp لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد، وهذا ما نحن عازمون على تطبيقه إلى أجل غير مسمى».

ردود فعل غاضبة

وواجهت سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsApp الكثير من ردود الفعل الغاضبة منذ الإعلان عنها، وأثارت مخاوف من أنّ WhatsApp ستشارك المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع Facebook أكثر مما تفعله بالفعل، بما في ذلك الدردشات.

وصرحت WhatsApp في وقت سابق، بأن هذا لم يكن هو الحال ويمكن فقط تخزين الرسائل المرسلة إلى حسابات WhatsApp Business على خوادم Facebook، بينما ستظل رسائل واتساب WhatsApp الخاصة مشفرة من طرف إلى طرف، كما هي الآن.

العدول عن القرار السابق

وفي وقت سابق، ذكر التطبيق، أنّه بالنسبة للمستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة، ستشهد حساباتهم خسارة مذهلة في الوظائف حتى تعطيلها تمامًا، وذلك قبل أن يتراجع التطبيق الشهير عن موقفه بعد ذلك.

ودخلت سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp حيز التنفيذ في 15 مايو، حيث كانت منصة المراسلة المملوكة لشركة Facebook ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أنّه إذا لم يقبل المستخدمون هذه السياسة الجديدة، فسيفقدون وظائف الحساب بمرور الوقت حتى تعطيل حساباتهم في النهاية دون تحديد أي جداول زمنية لذلك.

واتساب فقد الكثير من المستخدمين

وخسر تطبيق واتساب WhatsApp منذ ذلك الحين، الكثير من مستخدميه ممن ابتعدوا عن WhatsApp إلى منصات مراسلة أخرى أكثر خصوصية مثل Telegram وSignal.

وأشار التطبيق، إلى أنّ غالبية مستخدميه الذين شاهدوا سياسة الخصوصية الجديدة قبلوها، وأنّه إذا لم تقبل السياسة الجديدة، فسيتم تذكيرك بها وسيكون هذا هو الحال طالما أنك تستخدم التطبيق، ومع ذلك، لن تفقد أي وظائف.

وأضاف تطبيق WhatsApp: «سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر والسماح لهم بقبول التحديث، بما في ذلك عندما يختارون استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة مثل التواصل مع شركة تتلقى الدعم من Facebook. نأمل أن يعزز هذا النهج الاختيار الذي يمتلكه جميع المستخدمين سواء كانوا يريدون التفاعل مع شركة أم لا».