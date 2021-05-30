اختناق 6 أشخاص في حادثين بسبب حريق ومادة كاوية بمطروح

أصيب 6 أشخاص في حادثي إختناق بمدينة مرسي مطروح، بسبب تعرض 5 منهم لإستنشاق مادة كاوية وشخص لدخان حريق في إحدى المحلات على البحر وسط المدينة.

واستقبلت مستشفى مطروح العام، 5 أشخاص من واحة سيوة بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة ، مساء السبت، مصابين باختناق في التنفس، وهم: أسمهان عمر أحمد 4 سنوات، وأحمد عمر أحمد 40 سنة، وحبيبة أحمد عمر 7 سنوات، ومباركة أحمد عمر 6 سنوات، وليلى أحمد عمر 6 أشهر.

كما استقبلت المستشفى المدعو محمود أحمد أحمد 23 سنة، ومقيم بالإسكندرية، مصاب بضيق في التنفس نتيجة تعرضه لاختناق بسبب دخان في حريق بمحل جيلاتي علي كورنيش مطروح.

وجارِ خضوع جميع المصابين في الحادثين للعلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والفحوصات اللازمة لهم، من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى مطروح العام لـ«الوطن»، اليوم، أن الحالات المصابة جميعهم بحالة جيدة، وتوجد استجابة للعلاج، ومن المقرر خروج جميع الحالات من المستشفى خلال الساعات المقبلة، بعد تحسن حالتهم الصحية، واستكمال العلاج معهم.

يشار إلى أن مستشفى مطروح العام، تستقبل يوميا ما يقرب من 50 حالة بقسم الطوارئ في حوادث مختلفة ويجري التعامل معهم بشكل سريع، من خلال فرق الطوارئ، وفريق الانتشار السريع بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.