نقل جثمان شاب عشريني لمستشفى مطروح العام.. والنيابة تحقق في أسباب الوفاة

وصل إلى مستشفى مطروح العام، جثمان الشاب مصطفى عبدالفتاح سعد اللافي 26 سنة، جثة هامدة، من سكان منطقة الكيلو 5 السكنية شرق مدينة مرسى مطروح، في ظل ظروف غامضة حول أسباب الوفاة.

وتحفظ على الجثمان فور وصوله، اليوم الثلاثاء في ثلاجة الموتى بالمستشفى العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعه، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وانتقلت مباحث مطروح إلي محل إقامة المواطن بالكيلو 5 للفحص، وسؤال أهله وأقاربة وجيرانه، وجار التعرف علي الأسباب وكشف ملابسات وفاته، وتمّ وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في مطروح، وجار تحديد سبب الوفاة عن طريق مفتش الصحة بعد الكشف عليه ورفع تقرير طبي للنيابة بالحالة.