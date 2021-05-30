الفرق الطبية تطعم المستشارين بلقاح كورونا في نادي القضاة بدمياط

أجرت الفرق الطبية بمحافظة دمياط، تطعيم القضاة والمستشارين بنادي القضاة بلقاح فيروس كورونا، تيسيرًا على المواطنين لسهولة الحصول على اللقاح وحفاظًا عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

وأكد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقلة لتوزيع اللقاح بأهميته تلقي اللقاح، وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي موعد التطعيم ضد فيروس كورونا؛ لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأشار المشرف العام، إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين من هـنــا، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح.

ونفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط قافلة طبية شاملة بقرية «حجازي حسنين»، التابعة لمركز الزرقا، على مدار يومي الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية، ومعملاً لتحاليل الدم، ووحدتين للأشعة والسونار، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير عدد من قرى المحافظة.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1409 مواطنين، حيث تم تحويل 35 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 413 تحليلاً معملياً، والكشف بالأشعة لعدد 35 حالة، والسونار لـ27 حالة.