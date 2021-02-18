«الصحة»: مرضى الأورام أول من سيحصلون على لقاح كورونا بعد الفرق الطبية

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، إن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهم الفئة المقرر تطعيمها بلقاح كورونا بعد الانتهاء من الفرق الطبية بجميع المستشفيات سواء مستشفيات العزل والصدر والحميات.

مرضى الأورام أول من سيتلقون اللقاح

وتابع «النادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فئة أصحاب الأمراض المزمنة تتعدد منها مرضى الأورام، والفشل الكلوي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرهم، مشيرا إلى أن مرضى الأورام، هم الفئة الأحق، والتي سيتم بدء التطعيم بها.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان أن أصحاب الأمراض المزمنة لن يحصلوا على لقاح أسترازينيكا لأن التجارب السريرية لم تجرى عليه، لذلك سيتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم وهو آمن وفعال بنسبة كبيرة خاصة أنه معتمد على الطريقة التقليدية في تصنيع اللقاحات.

الصحة تقوم بحصر أعداد أصحاب الأمراض المزمنة استعدادا لتطعيمهم بلقاح كورونا

وأضاف «النادي» أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتم حصرهم وتطعيمهم داخل المستشفيات بطريقة آمنة تماما، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد المطعمين في جميع أنحاء الجمهورية، كلما زاد حدة انتشار الفيروس، كاشفا عن معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى مستشفيات العزل جيدة وترتفع والبروتكول العلاجي المصري من أفضل أنواع البروتكولات على مستوى العالم.

الصحة خروج 411 متعافي من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

وأوصت منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، وأن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا.