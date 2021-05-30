خطوات إدراج الشركات في البورصة بعد إعلان «المتحدة» طرحها للتداول

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية طرح أسهم الشركة في البورصة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، أمس بفندق نايل ريتز كارلتون، وعليه قد يتساءل البعض عن كيفية إدراج الشركات في البورصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الإجراءت والأوراق المطلوبة لإدراج الشركات في البورصة، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وعن كيفية القيد، وفقا للبورصة المصرية، فهو تتميز بمجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لمراحل وشروط القيد والتي تتناسب مع طبيعة الأوراق المالية التي ترغب الشركة المصدرة في قيدها وإتاحتها للتداول، وفيما يلي مجموعة من الأدلة توضح كيفية قيد أسهم الشركات.

كـيف يتـم قيد وإدراج الشركات بالسوق الرئيسي في البورصة

- تسجيل الشركة في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة - عنوانها - غرضها - أنشطتها - هيكل الملكية - أنواع الأوراق المطلوب طرحها - المساهمين الرئيسيين - مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين - أنواع الأسهم (ممتازة - عادية).

- الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات في كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وحال تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد، ففريق عمل متخصص في شؤون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة في هـذه المرحلة وما يليها من مراحل، وعلى الشركة أو الجهة خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل أن تنتهي من قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد المهلة بموافقة الهيئة.

- تقطرح الشركة نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح أو نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة من خلال ادارة عمليات السوق.

- تأتي المرحلة الأخيرة بنجاح الطرح وتحقق شروط القيد المتبقية (نسبة الطرح ونسبة الاسهم حرة التداول وعدد المساهمين) ويتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة، حيث تقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد اسواق البورصة وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه في أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال السهم بناء على قوى العرض والطلب.

يذكر أن ّمؤتمر المتحدة، حضرة عدد من الشخصيات العامة وعدد من المنتجين والممثلين ورؤساء النقابات وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.