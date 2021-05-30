بدء تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان بلقاح كورونا في يوليو المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن المرحلة الثالثة لتطعيم العاملين بالقطاع الفندقي المصري ستبدأ يوليو المقبل بتطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التطعيم بدأت أبريل الماضي بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، أما المرحلة الثانية فستبدأ خلال الشهر المقبل بتطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة.

الاستعداد لاستقبال السياح خلال الشتاء

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن»، أن بدء تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بمدن الصعيد خلال يوليو المقبل يأتي لتجهيز العمالة بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة لاستقبال السياح خلال الموسم السياحي الشتوى الذي يبدأ أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد تكون ضعيفة للغاية خلال شهور الصيف نظرًا لارتفاع درجة الحرارة هناك خلال تلك الفترة.

حالات إعفاء العاملين من الحصول على التطعيم

وأوضح أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي أصبح قضية أمن قومي، لذا فإن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي إجبارية وليس اختيارية، إلا في حال وجود رأي طبي أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد من الحالة والموافقة على ذلك.

التطعيم يسهم في زيادة أعداد السياح

ولفت «عاقل» إلى أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا أوشكت على الانتهاء حيث تم تطعيم ما يقرب من 100 ألف عامل.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية خاطبت فنادق القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي لموافاتها ببيانات العاملين بها، وذلك للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتلقي العاملين للتطعيم، كما نبهت الغرفة على المنشآت الفندقية بأن كل فندق مسؤول عن تطعيم العاملين به.