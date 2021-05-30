موعد صرف مرتبات يوليو 2021 سيحدد خلال أيام.. «زيادة لجميع الموظفين»

تحدد وزارة المالية خلال أيام موعد صرف مرتبات شهر يوليو2021 بعد تعديل جدول زيادة مرتبات الموظفين ليستفيد نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة من تلك الزيادة.

تحديد موعد صرف المرتبات من خلال كتب دورية

وترتب وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات شهريا بواسطة كتب دورية من بينها موعد مرتبات شهر يوليو 2021 ليصرف شامل المرتب بعد إضافة الحوافز للدرجات الوظيفية لمختلف الدرجات بداية من شهر يوليو المقبل، بحيث لن تقل الزيادة عن نحو 240 جنيه لأقل درجة وظيفية.

جاءت زيادة المرتبات لتبدأ من موعد مرتبات يوليو 2021 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية 37 مليار جنيه، كحزمة مالية لتوفيق أوضاع جدول زيادة مرتبات الموظفين تتحملها الموازنة العامة للدولة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.

الحد الأدني للأجور 2400 جنيه

وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه تزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية بداية من مرتبات شهر يوليو 2021 بعد تشكيل لجنة بوزارة المالية تعد جدول زيادة مرتبات الموظفين لجميع الشرائح والدرجات بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة ستضيف العلاوات الجديدة إلى جدول زيادة مرتبات الموظفين بالدولة زيادة تتراوح بين 30 إلي 700 جنيه بعد خصم 20 % قيمة الضرائب وهو ما يعني أن الحد الأدنى للزيادة لأقل موظف من حيث الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها بينما ترتفع الزيادة لتصل إلى 560 جنيه كحد أقصى وعند درجة وكيل الوزارة يزيد 560 جنيها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بضرورة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 %من المرتب الأساسي بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.