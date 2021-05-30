وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: أزمة كورونا أطاحت بالإنسانية في العالم

أكّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ الازمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا أطاحت بكل جوانب الإنسانية وتسببت في انكماش الاقتصادات وتراجع معدلات النمو.

وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ أزمة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديًا، وهو ما جعل الخطة في عامها الماضي و الحالي خطة استثنائية بكل المقاييس.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «نواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية والاقتصادية وانخفاض معدلات النمو والتجارة الدولية وتراجع الاستثمار وتراخي الانفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة والنقل البحري.

وقالت السعيد: «هذه أزمة تعصف بالإنسانية وتؤثر على العرض والطلب وعصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي، وتأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان أقل من الاقتصادات المتقدمة وظهر هذا بوضوح، والإصلاح الاقتصادي الشامل خفف حدة الأزمة والصين وصل معدل النمو بها إلى السالب ومصر بالموجب».

وأوضحت وزيرة التخطيط: «نستهدف نحقق معدلات نمو موجبة 3% أو 2,8%»، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو و معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.