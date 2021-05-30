حملات مكثفة لنظافة وغسل الأرصفة والشوارع والميادين بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار حملات النظافة وغسل الأرصفة والشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لخلق بيئة نظيفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل التنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وجهاز النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والأحياء، لتكثيف تلك الحملات باستخدام سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري والحفاظ على مستوى النظافة بشوارع المدينة.

وكانت وحدة الإنقاذ السريع استكملت حملاتها لتنظيف وغسل الشوراع بمدينة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع جهاز التجميل والنظافة وحي شرق، وذلك بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، حيث تم شن حملة مكبرة بقيادة خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع، وطاهر محمد مدير جهاز النظافة والتجميل ومراون إبراهيم نائب رئيس حي شرق، استهدفت تمشيط منطقة الخزان وشارع أحمد حسن الباقوري أمام نادي أسيوط الرياضي وسجن أسيوط العمومي والممشى السياحي مرورًا بكوبري 25 يناير وكورنيش الترعة الابراهيمية أمام مدرسة السلام الحديثة، وصولًا لميدان الحرب والسلام.

وشملت الأعمال رفع القمامة وشفط جميع الأتربة وغسل الأرصفة باستخدام النافوري، ورشها وتنظيفها وتنظيف الشوارع باستخدام سيارات الكنس الآلي، وجاري مواصلة حملات النظافة لكافة المناطق للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط.

المحافظ: الحملات تهدف لإحداث نقلة نوعية في ملف النظافة

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الحملات مستمرة لإحداث نقلة نوعية في ملف النظافة بنطاق المحافظة الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين وتحقيق رضائهم والارتقاء برفع مستوي النظافة.

وأشار إلى وضع خطة وبرنامج يومي يتم من خلاله تقسيم المناطق والشوارع، وتنظيم تناوب عمال النظافة على الورديات والنوبتجيات، بحيث يكون العمل جاريًا على مدار اليوم لرفع القمامة من جميع المناطق، بجانب الحملات الدورية لوحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل والنظافة للارتقاء بمنظومة النظافة، وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها كعاصمة للصعيد.