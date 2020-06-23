محافظة أسيوط تواصل حملات النظافة والتطهير لمواجهة كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرى ومراكز المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي وجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير بواسطة معدات الحملات الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة نظافة وتطهير مكبرة بعدد من قرى مركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم حيث تم رفع تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية كما تم رش وتطهير وتعقيم عدد من الأماكن العامة وعمل مسح بالجليدر لبعض الشوارع لإزاله العوائق والمطبات وذلك تحت إشراف نواب ورؤساء الوحدات القروية مشيرًا إلى استمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الشوارع والميادين العامة مستمرة بصفة دورية ويومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة بمتابعة هذه الحملات يوميًا مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.