التخطيط لـ«الشيوخ»: تحقيق التنمية المستدامة واجه العديد من التحديات

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الملامح الأساسيّة لخطة عام 2022/21 من خِطة التنميّة المستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21).

وأكدت وزيرة التخطيط حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنّ ما أنجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص، جاء في ظل بيئة شهدت العديد من التحديات.

وتابعت السعيد، أنّ أزمة فيروس كوفيد 19 زادت التحديات وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة استثنائية، مؤكدة أنّ معدل النمو شيء جيد لكنه غير كافٍ.

وأشارت إلى أنّه بفضل التوازنات التي شاركت فيها مؤسسات الدولة، تحقق معدل نمو موجب وصل إلى 3,6%.