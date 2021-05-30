إنشاء مجزر آلي بـ199 مليون جنيه في دمياط

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية وعدد من قيادات الوزارة.

199 مليون جنيه لتطوير مجزر شطا

وشهد الاجتماع متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط فيما يخص الموقف التنفيذى للمجزر الآلي الجديد بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة 199 مليون جنيه.

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كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات، والذى يتم تنفيذه عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان.

«التنمية المحلية»: نسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتماماً بهذا الملف، وتسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر، وتطوير ورفع كفاءة حوالى 600 مجزر بمختلف محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه المنظومة، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري.

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وأكد اللواء محمود شعراوي، أن المرحلة الأولى تشمل تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، وقد تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانة الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية.

رفع كفاءة 147 مجزر بـ1.6 مليار جنيه

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرًا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه، وسيتم إنهائها خلال شهرين مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، وكذلك الارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .

وأكدت محافظ دمياط، أن وزير التنمية المحلية وجه بتكثيف الأعمال الجارية والإسراع في تنفيذ المجزر الآلي بدمياط، والانتهاء منه فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية والأعمال الإنشائية والتشطيبات لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة .

كما أضافت المحافظ، أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتمامًا بالغًا بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية، فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون والأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة .