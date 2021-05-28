«التنمية المحلية» توافق على مقترحات البنك الدولي بشأن تنمية الصعيد

ناقش اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والجهود المشتركة مع البنك الدولي فيما يخص إصلاحات وتطوير منظومة التخطيط المحلي، فضلًا عن إطلاع البنك الدولي على كافة التطورات الخاصة بهذا المجال، وذلك في إطار الممارسات المنفذة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والاستفادة من البرامج المحلية المطورة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.

مقترحات البنك الدولي

من جهته، عرض ممثل البنك الدولي بعض المقترحات الخاصة بإصلاحات منظومة التخطيط المحلى والتي تم التوافق عليها بصورة عامة خلال الاجتماعات السابقة ومن بينها إصلاحات ستقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مثل السقف التمويلي للمحافظات والمعادلة التمويلية بين المحافظة والمراكز، فضلًا عن بعض الإصلاحات الخاصة بوزارة التنمية المحلية فيما يخص برامج التنمية المحلية .

ووافق وزير التنمية المحلية، على المقترحات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة لمنظومة التخطيط المحلي، وأن اللجنة الفنية التي وجه بتشكيلها خلال الفترة الماضية لتطوير برامج التنمية المحلية أجرت اجتماعًا بحضور ممثلين لوزارة التخطيط و8 أعضاء من الوزارات ذات الصلة، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف إعداد ومناقشة مقترح تطوير برامج التنمية المحلية تمهيداً لعرضها على وزيري التخطيط والتنمية المحلية تمهيدًا لبدء تطبيقها على 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وتعميمها على باقي المحافظات.

كما وجه شعراوي، بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي في كافة المحافظات والتنسيق مع البنك الدولي في هذا الشأن لتوفير الدعم الفني، مع إعداد أدلة إرشادية تفصيلية حول منظومة التخطيط المحلى لتعميمها على مختلف المحافظات.

وأضاف أن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها تحديد اختصاصات المحافظات والمراكز مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود الوزارات القطاعية لتحقيق منظومة التنمية المحلية المتكاملة وإرساء ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية.

تعظيم الإيرادات

وشدد على أن الوزارة تسعى لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ .ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية، وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، فضلًا عن تحقيق أهداف البرنامج فيما يخص تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات.