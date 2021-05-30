السياحة: 745 فندقا حصل على شهادة السلامة الصحية

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحة، إنّ 745 فندقا حصل على شهادة السلامة الصحية، بعد تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة طبقا لقرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ هذه الشهادة تصدر عن وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان والغرف المعنية.

وأضاف العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «DMC»، أنّ الفنادق تعمل بنصف طاقتها الاستيعابية مع تخصيص غرف عزل تحسبا لأي إصابات، ثم تتواصل مع وزارة الصحة والسكان لتحديد ما إذا كان المصاب سيعالج في الفندق أو المستشفى.

وتابع مساعد وزير السياحة لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحة، أنّه جرى تطعيم 80% من الموجودين في الفنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تنسق الوزارة مع الجهات المعنية للتأكد من تطعيم العاملين بالسياحة ضد الفيروس.

وأردف عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحة، أنّ الدولة المصرية ستبدأ تلقيح العاملين في السياحة بالأقصر وأسوان خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، كما بدأت في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، أنّ نسب الإشغال في جنوب سيناء تقدر بـ50% من إجمالي الـ50% المتاحة، متوقعا أن تكون نسب الإشغال أعلى خلال الفترة المقبلة مع بدء توافد السياحة الروسية لمصر.

وأشار إلى أنّ الوزارة قدّمت حوافز كثيرة لأصحاب الفنادق، إذ أجلت مديوناتهم في الكهرباء والمياه، كما أنّ الدولة المصرية تمنح قرضا للمستثمرين لتطوير وتجديد الأماكن السياحية استعدادا لاستقبال السياح خلال الفترة المقبلة.