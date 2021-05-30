عاجل.. رفع الجلسة الصباحية لمجلس الشيوخ

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته البرلمانية الصباحية اليوم، على أن يعاود الانعقاد بعد 15 دقيقة، حيث ناقش المجلس فس جلسته الصباحية، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2202، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، نوابه بالاستراحة قليلا لمعاودة استئناف نشاط الجلسة البرلمانية، التي بدأت في الحادية عشرة من صباح اليوم.

وشهدت الجلسة العامة اليوم شكوى من أحد النواب بسبب التكييف المركزي الموجود في القاعة، ووجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بحل المشكلة.