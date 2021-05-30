نبيلة مكرم: مبادرة «اتكلم عربي» أتت بعد لقائي بعدد من أبناء المصريين بالخارج

أذاع برنامج برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان «بالعربي كده»، تهدف إلى مشاركة عدد من نجوم مصر مع الشباب في الخارج، والأطفال الدارسين في المدارس الدولية، بهدف تبني تشكيل الوعي بأسلوب خفيف جدا، بعيدا عن الوعظ المباشر.

وأجابت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بعض الأسئلة خلال هذه الفقرة؛ إذ كشفت عن فكرة مبادرة «اتكلم عربي»، قائلة إن المعسكرات هي السبب، موضحة أن شباب وأطفال المصريين بالخارج عندما يزورون في مصر مناطق كثيرة، ولا يفهمون كل ما يقال، الأمر الذي يجبرها على الاستعانة بأحدهم للترجمة لبقية أفراد المجموعة.

وأضافت: «وعشان كده قلت لهم لما ننزل مصر تاني، احنا مش بنعرف نتكلم إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني، احنا بنتكلم عربي، ومن هنا جت فكرة مبادرة اتكلم عربي».

وأشارت الوزيرة إلى أن الجيلين الثاني والثالث من المصريين أو الدارسين في الخارج يجيدون التحدث عن مصر بنفس الثقافة واللغة والطريقة في المجتمعات التي يتحدثون بها، لذلك فإن الوزارة تتعاون معهم من أجل مواجهة الأفكار المغلوطة: «عندنا لوبي للسيدات المصريات في الخارج، ولوبي للعلماء والخبراء، وكل شريحة بنحاول نعمل بها لوبي معين، ونطلب من المتميزين في كل التخصصات بعد ما رفعوا اسم وعلم مصر في الخارج إنهم مينسوش بلدهم، وما بيصدقوا يقدموا المساعدة».