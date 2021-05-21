وزارة الهجرة تطلب من المصريين بالخارج تعلم أصول الاستثمار في البورصة

كشف مصدر مسئول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن أن الوزارة تتابع بشكل كبير مع المصريين في الخارج، لتحفيزهم على المشاركة والاستثمار في البورصة المصرية، خاصة بعد قيام السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج، مع رئيس البورصة المصرية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الهجرة، أرسلت كتيبًا للمهتمين من المصريين في الخارج بالاستثمار في البورصة، وتوضيح الصورة بشكل كامل ودقيق لهم.

وأضاف المصدر، أنه يجري إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي سوف يختارها المستثمر من هذه القائمة، سيقوم بفتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.

وأشار المصدر إلى أنه تم توضيح بعض النقاط للمهتمين المصريين في الخارج حول بدايات التعامل والتداول في البورصة، والفرق بين الأسـهم والســندات، وماذا تعني كلمة مؤشر، مضيفًا أن الوزارة ناشدت المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية ويودون الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات بخصوص استثماراتهم، الإطلاع على كتيب «هنتعلم بورصة»، من خلال موقع البورصة الرسمي التابع للحكومة المصرية، وأيضا من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولفت المصدر إلى السفيرة نبيلة مكرم، طالبت من المصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية ولديهم أي استفسارات أن يقوموا بإرسال استفساراتهم عبر الإيميل الخاص بوزارة الهجرة، أو عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك، وسوف ترد على كافة الاستفسارات بعد الرجوع إلى رئيس البورصة لتوصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق.