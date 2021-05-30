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خالد منتصر: بعد «كوميديا رمضان» نحتاج ليوسف معاطي وعاطف بشاى

كتب:

شريف سليمان
03:26 م | الأحد 30 مايو 2021
الكاتب خالد منتصر

الكاتب خالد منتصر

أشاد الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، بالكاتبين يوسف معاطي وعاطف بشاي، قائلا: «بعد مشاهدتنا لكوميديا رمضان لابد أن نتذكر أننا في أشد الاحتياج لعودة الكاتبين يوسف معاطي وعاطف بشاي».

وأضاف منتصر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «كنت قد انتقدت المسلسل الأخير لمعاطي مع عادل إمام ولكن هذا الانتقاد لايمنع أن معاطي كاتب كوميدي كبير استطاع أن يضع بصمة مختلفة ومتميرة، وكذلك عاطف بشاي اسم متميز ومتفرد نفتقده بشدة».

وكان الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، وجه انتقاد للكاتب يوسف معاطى في وقت سابق بسبب مسلسه الأخير «عفاريت عدلي علام» مع الزعيم عادل إمام، والذي عُرض في شهر رمضان من عام 2017. 

 

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