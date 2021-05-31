بعد إعلان الحكومة استكمال محاربتها.. إزاي تبلغ عن الاتجار بالبشر؟

جهود مضنية توليها الدولة تجاه محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكان أخرها السبت الماضي، بلقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لقضاء على تلك الجرائم ومساندة كل الجهود التى تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، طرق الإبلاغ عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

يمكن إبلاغ السلطات من خلال الاتصال على أرقام 15115 - 16000- 15508، وهي 3 خطوط مخصصة لذلك وأشهرها 161000، ويستقبل الاتصالات أفراد متخصصون لتلقي الشكاوي بالتنسيق مع حقوق الإنسان.

- كما يمكن الإبلاغ من خلال الاتصال على رقم التليفون (+202) -808-749-25 - فاكس (+202) -511-799-25 .

- ويمكن الإبلاغ كذلك من خلال البريد الالكتروني NCCPIM@gmail.com .

أهداف اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

- صياغة رؤية مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- التنسيق بين جهات الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- تفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

- حماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.تقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج في المجتمع.

- رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- استثمار التعاون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي