مصادر: «تقييم إجراءات كورونا» وإعلان المواعيد الجديدة للغلق اليوم

تخضع الإجراءات الحكومية التي أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عنها قبل نحو أسبوعين لـ«إجراءات تقييم موقف من قبل الحكومة اليوم»، تمهيدا لإعلان الإجراءات الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وقالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إنّمدبولي سيتابع تقارير الوزارات والجهات المعنية بشأن تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، والذي شهد ثباتا نسبيا في معدلات الإصابة خلال الأيام الماضية، حيث تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي من حيث الإصابات، ونسب الإشغال في المستشفيات، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديرات الوزارة لمعدلات الإصابات في الفترة المقبلة، موضحة أنّ تقديرات الوزارة تشير إلى أنّ مصر ستعبر «الارتفاع الكبير في الإصابات منتصف شهر يونيو الحالي»، بحسب المصادر.

ولفتت المصادر، إلى أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر أن يعرض تقارير بشأن مستجدات مواجهة كورونا من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والملفات التي تعمل عليها الوزارة في هذا الصدد، كما يعرض الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مستجدات عمل الهيئتين في مواجهة الجائحة، فضلا عن تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية.

قرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن كورونا

وأوضحت المصادر، أنّ رئاسة مجلس الوزراء ستعلن القرارات النهائية للإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة اليوم، وبينها مواعيد الغلق الجديدة، موضحة أنّ الأقرب هو صدور بيان بشأن تلك القرارات المنتظرة.

وكانت الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة تتضمن غلق المحال والمولات والسينما والمقاهي والمسارح والمنشآت الترفيهية اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، وقررت «لجنة كورونا» خلال اجتماعها السابق فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بإجراءات احترازية.