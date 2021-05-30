عاجل.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات مصر

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالته التي بعث بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وكان اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، قد نقل لـ أبو مازن خلال استقباله له اليوم، رسالة من الرئيس السيسي تضمنت تأكّيده حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا أمنيًا رفيع المستوي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وجّه الرئيس السيسي، الوفد، لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددًا على أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.