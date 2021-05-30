سداد المديونيات السابقة.. شرط «الطوارئ» لصرف إعانات العاملين بالسياحة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تلقت خطابا من صندوق الطوارئ، أكد فيه موافقة مجلس إدارة الصندوق خلال جلسته التي انعقدت بتاريخ 23 مايو الجاري على صرف الدفعتين السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

سرعة تسديد المديونيات

وطالب المصري كافة المنشآت والمطاعم السياحية بسرعة تسديد المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة قبل يوم 10 يونيو المقبل، حيث اشترط الصندوق على كافة المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على إعانات لعمالها سداد حصتها بالصندوق قبل الموعد المحدد، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أن الصندوق منح الغرف السياحية مهلة في الفترة من 13 إلى 29 يونيو المقبل لتلقي طلبات أعضائها لصرف الدفعتين (السادسة والسابعة)، ليجري إرسالها مجمعة إلى اتحاد الغرف السياحية، واشترط الصندوق ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل يوم 10 يونيو المقبل، وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.

وأشار «المصري» إلى أن الصندوق أكد أنه سيجري صرف الإعانتين بعد تحديد موعدهما في دفعة واحدة، مضيفا أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملون بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.

اشتراطات الصرف

ومن جهته، قال محمد إبراهيم البدوي، الأمين العام لصندوق إعانة الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، إن صرف الإعانتين السادسة والسابعة للعاملين بالقطاع السياحي سيكون وفقًا للاشتراطات الآتية:

1- ضرورة الانتهاء من صرف الدفعات السابقة للعاملين بالقطاع السياحي حتي يوم 10 يونيو المقبل.

2- الانتهاء من استيفاء موانع صرف الدفعات السابقة قبل يوم الخميس الموافق 10 يونيو.