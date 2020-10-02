«الغرف السياحية» تشكر الرئيس السيسي و"مدبولي" لدعم القطاع

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برقية رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربوا خلالها عن عظيم امتنانهم وتقديرهم للرعاية التي تلقتها السياحة المصرية، من القيادة السياسية، والتي وصفها بأنها الوقود الدافع لاستمرارهم، والتأكيد على عهدهم ببذل قصارى جهدهم، واضعين نصب أعينهم مكانة مصر السياحية، والحفاظ على العمالة الماهرة و المدربة.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، تأييده وإشادته بإنجازات القيادة السياسية، ودورها في خلق واقع مشرف وصورة جديدة، تضع مصر في مصاف الدول الكبرى، في كافة المجالات ولا سيما السياحة.

كما أرسل المجلس برقية شكر و تقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات المصرية لمساندة القطاع السياحي؛ لتخطي تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا في العالم، والقرارات المساندة للقطاع السياحي، مشددين على أنها تعد غير مسبوقة في تاريخ السياحة المصرية، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على العمالة المصرية، آملين في سرعة عودة السياحة، والعمل على تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الذي عقد مساء أول أمس، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والذي أطلع المجلس على المبادرات والقرارت التي اتخذها مجلس الوزراء؛ لمساندة القطاع لتخطي الأزمة الحالية.

العنانى : الأولوية لدى القيادة السياسية الحفاظ على العمالة المصرية

من جهته قال خالد العنانى وزير السياحة والأثار، إن الأولوية لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية، هي الحفاظ على العمالة المصرية، ومكانة مصر السياحية، و الاستثمارات القائمة في هذا القطاع، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مؤسساته الشرعية؛ لوضع السياسات الترويحية و الخطط السياحية التي من شأنها عودة الحركة السياحية من الأسواق المختلفة.

وأشار وزير السياحة، إلى أن نتائج المباحثات التي قام بها مؤخرا مع الوزراء والجهات الدولية بعدد من الدول و الأسواق المستهدفة، والتي تبشر بمزيد من الحركة السياحية، مشيدا بالتزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا للمعايير العالمية، والتي لمسها شخصيا خلال جولاته الميدانية في مختلف المدن السياحية.

في السياق ذاته، قال أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة دون استثناء، والتي يلمسها كل القائمين على العمل السياحي سواء كان ذلك على مستوى مجلس الوزراء، أو اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تدعونا لبذل مزيدا من الجهد، ودراسة كيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في شتى النواحي، وخاصة في الترويج للمنتج السياحي المصري، خلال الفترة الوشيكة القادمة".

وكان مجلس الوزراء في جلسته أول أمس الأربعاء، قد اتخذ عددا من القرارات الجديدة؛ استجابةً لطلبات القطاع السياحي.