«اتنين بليل».. سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة بـ لوك جديد

أعلنت النجمة سميرة سعيد عن قرب موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم « اتنين بليل» وهي إحدى أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي طرحت منه حتى الآن أغنيتين خلال الفترة الماضية.

«اتنين بليل» من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم والماسترينج أمير محروس.

كانت «الديفا» طرحت في شهر يناير الماضي أغنية «وبحب معاك»، بينما طرحت في فبراير ثاني أغنياتها «متاهة»، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني نضال هاني.

تشتهر الديفا سميرة سعيد بتقديم العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهي دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية «متاهة» هي حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور في طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

كلمات الأغنية الجديدة «متاهة»

«وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها

ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الأيام

حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها

حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا

ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

تعالى الحقنا مالنا حبيبي ايه جرالنا

غلطنا زمان ولا احنا الوقت غيرنا

الومك يوم والومني في يوم

وبرمي اللوم على الحب اللي دمرنا

بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة

وانا مش خايفة دا انا والله مرعوبة

يا نتكلم و نوجع بعض

يا نستسلم و تبقى الفرقة مكتوبة

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا».