حملات لمتابعة تطبيق مواعيد إغلاق المحال التجارية بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة شن حملات مكثفة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، ومواصلة الحملات المكبرة لمجابهة المخالفات ومواعيد غلق المحال التجارية في المحافظة.

وشن حي ثان المنتزه برئاسة اللواء حسن الجمال، يرافقه الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين بالطريق العام، وتضمنت الحملة شوارع: «النبوي المهندس، ميدان كوبري المندرة قبلي، 20 العصافرة قبلي، 45 بجهتيه القبلية والبحرية، طريق الكورنيش، وشارع الصبار بالمندرة بحري».

أسفرت الحملة عن غلق منشآتين غير الملتزمة بالمواعيد المحددة، من قِبل رئاسة مجلس الوزراء، ورفع 16 حالة إشغال، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 26 ألف جنيه.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مسائية استهدفت شارع الكينج القديم والجديد، وشارع محمد رشيد، وطريق الكافوري ببرج العرب، وأسفرت الحملة عن غلق منشآتين، وغرامات مخالفة إجراءات تقدر بـ 6 آلاف جنيه، ورفع 6 حالات إشغال متنوعة والتحفظ عليها، كما شن حي المنتزه أول حملة مسائية برئاسة جيهان مسعود مرورا بشوارع «البكباشي العيسوي، جمال عبد الناصر، شارع خالد بن الوليد، شارع مصطفى كامل، منطقة السيوف شماعة، شارع 57 ميامي وشارع 22».