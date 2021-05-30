لأول مرة.. تفعيل الحجز الالكتروني لشواطئ الإسكندرية للتحكم في العدد

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا عن الأسبوع الأول بعد إعادة فتح الشواطئ، ومدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية والحملات الرقابية ونسب الإشغال بالشواطئ والتي وصلت بين 50 إلي 75% وفي بعض الأيام وصلت إلي 100 % وفقاً للقواعد المسموح بها.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وجميع الجهات المعنية، علي مدار اليوم، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، والتشديد علي تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكد على انتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية على شواطئ الإسكندرية.

وأشار المحافظ أنه تم تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، مؤكدا أن ذلك يتم لأول مرة علي مستوي الجمهورية، ويأتي في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والقضاء علي الاستغلال و الابتزاز ، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الإسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتحكم في أعداد المواطنين من مرتادي الشواطئ.

وأشاد المحافظ بما قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أعمال مشيراً إلى تطبيق تجربة فريدة من نوعها لإشراك رواد الشواطئ في الحفاظ على نظافتها، حيث يتم توزيع أكياس قمامة بالمجان علي جمهور الشاطئ المجاني والشواطئ العامة، لتوعية المواطنين بتجميع المخلفات الشخصية بنهاية اليوم ثم يقوم عمال الشواطئ بتجميع الأكياس ونقلها لعربة الشركة القائمة بنقل المخلفات من أمام بوابات الشواطئ.

وفيما يتعلق بشاطئ المندرة المجاني؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة علي المتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة بالمجان بالشاطئ، لافتاً إلى أن الشاطئ شهد عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية، فضلاً عن حملات التوعية بفيروس كورونا والتي لاقت اقبالا كثيفا من المواطنين.

جمال رشاد: انتشار كامل لمفتشي الإدارة على شواطئ الإسكندرية

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بنفسه خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فضلا عن الانتشار الكامل لجميع مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة علي مستوي شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئًا من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل. وأضاف إلي استمرار استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي أرقام الإدارة، 01270746490 _ 01289252668 . وكذلك علي موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg.