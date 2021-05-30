خالد الجندي: الفاتحة السورة الوحيدة بالقرآن التي يكلم فيها العبد ربه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، إن سورة الفاتحة يطلق عليها اسم الصلاة لعظيم قدرها ومكانتها عن الله، مبينا أنه عند قراءة الفاتحة فإن الله يفتح مع العبد قنوات الاتصال، فإذا قال العبد الحمدلله رب العالمين قال حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليا عبدي.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأحد، أن العبد إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجّدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله له هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب، أن كل أية في الفاتحة لها اتصال من الله، مؤكدا أن أي سورة في القرآن «يقصد 113 من أصل 114 سورة» فإن الله يكلم فيها العبد أما سورة الفاتحة هي الوحيدة التي يكلم فيها العبد الله ويجيبه أيضا.

وتابع : «سورة الفاتحة لوحدها اسمها سورة الصلاة لأنها حوار بين الله والعبد، ربنا قال لما العبد قال الرحمن الرحيم أثنى عليا عبدي، طب اشمعنى قال كده والسبب إن كلمة الرحمن وردت مرتين لأن بسم الله الرحمن الرحيم دي أية من آيات سورة الفاتحة، ربنا قال في القرآن للنبي في سورة الحجر لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، والسبع المثاني المقصود بها سورة الفاتحة التي تتكرر لذا قال لفظ مثاني».