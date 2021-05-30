«التعليم» تتيح النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020-2021 بكل اللغات، والذي جرى عقده في الفترة من يوم الثلاثاء 23 مايو حتى الخميس 27 مايو 2021، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضط هنا.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التي تضمن الاستعداد للامتحان النهائي.

مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.