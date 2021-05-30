عاجل.. العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقت شرطة النجده بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، كما جرت مناقشة أولية مع أسرة الطفلة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وأضافوا بأنها تعاني من مرض نفسي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتشريحها لبيان سبب الوفاه، وطلبت تحريات المباحث.