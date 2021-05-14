انتشال جثة طفلة سقطت في النيل والبحث عن والدها بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، جثة الطفلة «جوليا نادي عماد صادق»، التي فارقت الحياة غرقا مع والدها الذي قفز بعد سقوطها في النهر من أعلى كوبري ملوي محاولا إنقاذها، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثة الأب.

وكان عدد من أهالي مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا نشروا استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، لتكثيف البحث عن جثتي نادي عماد صادق وشهرته حماده القسيس، ونجلته جوليا بعد مرور 5 أيام، على غرقهما دون العثور على جثتيهما.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق «نادي عماد، 35 عاما، وطفلته جوليا 3 سنوات»، داخل المجرى المائي لنهر النيل.

تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الأب وابنته، التي جرفهما التيار، بعد الغرق، وتكثف إدارة البحث الجنائي باشراف اللواء خالد عبد السلام من جهودها للتحري وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا للغريق وابنته، اللذان غرقا داخل النهر النيل، وأكد بعض الأهالي إنه خلال تواجد الأب مع أسرته أعلى كوبري النيل في ملوي، سقطت طفلته داخل نهر النيل، فحاول الأب إنقاذها فقفز خلفها؛ ما أدى إلى مصرعهما غرقا، رغم أنه لا يجيد السباحة.