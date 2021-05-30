عاجل.. شاب يطلق النار على زوجته بالجيزة: «يعاني من وسواس»

أطلق شاب النار على زوجته داخل شقة الزوجية بمدينة أوسيم، من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى إصابة الزوجة برش الخرطوش فى اليد والفخذ اليسرى والقدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم.

إطلاق نار

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأهالي سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية داخل شقة بشارع عثمان بن عفان المتفرع من شارع مسجد الرحمن، وأبلغوا الشرطة.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة الزوجة بطلقات نارية، على يد زوجها.

وسواس قهري

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤال المجني عليها، والتي أكدت أن زوجها أطلق النار عليها، بسبب معاناته من حالة نفسية «وسواس قهري»، والشك، كما رفض العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على الزوج المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، كما تتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

قاتلة زوجها في إمبابة

من ناحية أخرى، أمرت النيابة بحبس المتهمة بقتل زوجها وقطع رأسه ومكان حساس بجسده، في منطقة إمبابة، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنه كان يسيء معاملتها بشكل كبير على مدار السنوات التي عاشتها معه، وهو ما جعلها تتخذ قرار التخلص منه وإنهاء حياته، فدارت في رأسها الفكرة لعدة أيام وعزمت على تنفيذها.

وأضافت المتهمة، خلال التحقيقات، أن إدمان زوجها المخدرات والمنشطات، دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات، فما كان منه إلا أن تعدى عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله، واستغلت نوم أطفالها وزوجها، وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده، وعندما لم تتمكن من تقطيع باقي الجثة قامت بلفها في ملاءة وبطانية، وطلبت من ابنها إلقاءها في الشارع بعدما أخبرته أنها قمامة ومتعلقات قديمة ترغب في التخلص منها.