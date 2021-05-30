لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: نركز على التدريب والتوعية والمشروعات

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إن دور اللجنة قائم على أسس مختلفة أولها الإنفاذ التام للقانون في ظل وجود قانون 82 لعام 2016، وهو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط من أجل توقيع عقوبات على المهاجرين، لافتة إلى وجود تدريبات للقائمين على تنفيذ العدالة التي تشمل عناصر في النيابة والقضاء والرقابة الإدارية وغيرهم.

وأضافت «جبر» خلال تصريحات تليفزيونية لشاشة «Ten»، أن الأساس الثاني الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتنسيق لمكافحة الهجرة، هو تنشيط التوعية ضد الهجرة لأن توعية المواطن توضح خطورة القيام بذلك، وكذلك عرض البدائل المتاحة له من أجل الحصول على حياة كريمة.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة تركز على وجود تنمية في ظل قيام الدولة بهذا النشاط بعد قيام اللجنة بتنفيذ خريطة تشمل أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتعمل الدولة على توفير أنشطة عملاقة تستوعب أكبر عدد من الأيادي العاملة، مبينة أن اللجنة تركز على التدريب والتوعية.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إلى أن المجتمع المدني له دور في غاية الأهمية، موضحة أن فيروس كورونا المستجد حد من الحركة لذا تتحرك منظمات المجتمع المدني في المحافظات مع تنفيذ حملات جديدة.