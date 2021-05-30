خبير سياسي بجامعة القدس: مصر تحاول معالجة الملفات الداخلية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تتحرك على أكثر من صعيد، حيث إنها لا تريد إنجاح عملية وقف إطلاق النار فقط، ولكنها تريد إحياء آفاق أمل جديد لإحياء عملية السلام، «هناك توجيهات واضحة منذ اليوم الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية».

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة الأخبار، والمذاع على فضائية «ten»، أنه وضمن المهام التي يتحرك فيها الجانب المصري مشكورا هو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حيث إن الانتخابات الفلسطينية والتي كان سيتم عقدها في 22 من الشهر الجاري بحجة عدم الحصول على موافقة بالانتخاب في القدس، وكان مبررا غير منطقي، حيث إن السبب الرئيسي لذلك لأن الفصائل اجتمعت في مارس وفبراير ولم ترتب آليات لعدم الانسياق نحو رؤية الاحتلال في إجراء الانتخابات وأن يكون هناك أليات.

وأوضح أن تواجد وزير خارجية دولة الاحتلال في القاهرة جاء لمنافشة وترتيب كل الآليات ومعالجة كل الملفات منها الملف الداخلي الفلسطيني والذي يمثل مشكلة كبرى، «مصر تتولى هذا الملف ليس من الآن ولكن منذ عام 2005 لحل ومعالجة كل تلك الملفات».

وأكد أن جزءا من الفصائل الفلسطينية قد خسرت شعبيتها ولم يعد لها دور في الشارع الفلسطيني حتى باتت مجرد أسماء لها من يمثلها في منظمة تحرير فلسطين دون أن يكون لها تواجد حقيقي ورئيسي على الأرض.