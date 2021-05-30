السيسي يوجّه وفدا أمنيا إلى فلسطين وإسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى فلسطين وإسرائيل، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، في بيان عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين فلسطين وإسرائيل.

ومن المقرر أن يناقش الوفد الأمني المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما سيدفع الوفد الأمني جهود إنهاء الانقسام.